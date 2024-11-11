11 ноября, 08:17Происшествия
ФСБ пресекла операцию военной разведки Украины по угону вертолета ВКС РФ
Фото: ТАСС/УФСБ России по ДНР
Сотрудники ФСБ РФ сорвали операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Об этом завили в Центре общественных связей российской спецслужбы, передает ТАСС.
По данным ФСБ, украинцы пытались завербовать военного летчика, чтобы тот угнал судно и переправил его на захваченную Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорию. Однако сотрудники спецслужбы в ходе оперативных мероприятий смогли найти позиции ПВО и места дислокации ВСУ, нанеся по ним огневое поражение. В результате попытка угона вертолета не удалась.
Это была уже не первая подобная операция российских спецслужб. До этого ФСБ пресекла попытку угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Тогда украинская разведка пыталась завербовать российского летчика, но в результате действий ФСБ удалось нанесли удар по аэродрому Озерное, который контролируется ВСУ.
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