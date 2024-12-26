В МВД призвали не поддаваться на провокации с призывами совершить преступление

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Министерство внутренних дел России (МВД) попросило россиян быть более бдительными и не контактировать с неизвестными по телефону или через иные средства коммуникации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД рассказали, что за последние несколько дней в российских регионах выросло число умышленных преступлений, связанных с попытками поджогов и подрывов административных зданий, отделений банков и почт, а также полицейских машин. Так, с 18 по 26 декабря выявлено 55 подобных преступлений. В результате были задержаны 44 человека.

В большинстве случаев, как сообщили в ведомстве, реализовывали эти преступления пенсионеры и молодые люди, которые ищут возможность легко заработать деньги. Однако оказалось, что они действовали под влиянием анонимных кураторов, которые связывались с ними по телефону или через мессенджеры.

В основном, по данным МВД, злоумышленники обещали за совершение подобных злодеяний денежное вознаграждение. Также были случаи, когда мошенники сперва обманом присваивали средства россиян, а уже после под предлогом их возвращения вынуждали поджигать или подрывать здания.

Иногда людей запугивали: звонивший представлялся полицейским и заявлял, что на человека было возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему предлагали выполнить действия криминального или террористического характера.

Однако в МВД предупредили, что организовывают подобные преступления спецслужбы Украины, которые используют различные методы психологического воздействия, чтобы спровоцировать граждан на противоправные действия.

На данный момент по всем поджогам и подрывам объектом организовано разбирательство. В отношении лиц, совершивших подобные деяния, возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

В связи с этим МВД попросило критически относиться к любой информации, полученной от неизвестных, а также перепроверять сведения через официальные источники. Если же злоумышленники призывают совершить преступление под предлогом решения проблем или получения вознаграждения, то в этом случае ведомство рекомендует обратиться к сотрудникам полиции.

"Помните, что совершение этого противоправного деяния неизбежно приведет на скамью подсудимых, негативно повлияет на вашу судьбу и дальнейшую жизнь ваших близких. Не дайте себя запугать или обмануть", – подытожили в пресс-службе МВД.

Этой ночью в Гусь-Хрустальном Владимирской области мужчина на автомобиле протаранил ворота забора военкомата, а затем въехал в двери главного входа в здание и поджег автомобиль. Как сообщил глава города Алексей Соколов, мужчина действовал по указанию украинских мошенников.

Представители столичной прокуратуры напоминают, что правоохранители ни в коем случае не склоняют граждан к содействию в борьбе с преступностью противозаконными способами, ведя переговоры по телефону.

