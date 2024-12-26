Мужчина протаранил здание военкомата и поджег автомобиль под Владимиром

Фото: телеграм-канал "Алексей Соколов"

В Гусь-Хрустальном Владимирской области мужчина на автомобиле протаранил ворота забора военкомата, а затем въехал в двери главного входа в здание. Об этом рассказал глава города Алексей Соколов в своем телеграм-канале.

"Вечером (25 декабря. – Прим. ред.) в здание военного комиссариата в Гусь-Хрустальном врезался автомобиль. Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранила ворота забора, а затем въехала в двери главного входа в здание", – написал он.

По словам Соколова, после этого мужчина поджег автомобиль. Возгорание было потушено сотрудниками МЧС, а на месте происшествия работают спецслужбы. Мужчину задержали, он дает показания.

Ранее представители столичной прокуратуры заявили, что правоохранители никогда не склоняют граждан к содействию в борьбе с преступностью противозаконными способами, ведя переговоры по телефону. В ведомстве напомнили, что неизвестные склонили некоторых россиян к преступлениям в кредитно-финансовых организациях под различными предлогами, включая возврат похищенных средств, погашение кредитов, оказание помощи в поимке злоумышленников.

За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества гражданам может грозить уголовная ответственность, включая наказание вплоть до лишения свободы, напомнили в ведомстве.

