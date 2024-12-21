Женщина взорвала петарду в торговом центре на востоке Москвы

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Женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" в районе Отрадное. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел днем 21 декабря. Как сообщили в ведомстве, женщина взорвала пиротехнику в организации, которая находится в торговом центре на востоке Москвы. В результате никто не пострадал.

Злоумышленницу, по данным столичного МВД, задержали посетители и передали приехавшим на место ЧП правоохранителям. По предварительной информации, женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.

"Задержанная будет доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее мужчина поджег и закинул в отделение Сбербанка в Химках коробку с фейерверком. Никто не пострадал, нарушителя задержали.

После на него завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник 2003 года рождения объяснил, что действовал по указанию мошенников, которые представились правоохранителями и специалистами из ЦБ РФ.

