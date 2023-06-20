Уголовное дело возбудили после подрыва коробки с петардами в отделении банка в Химках

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело завели по факту взрыва коробки с петардами в одном из отделений Сбербанка в Химках. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД России по Подмосковью.

"Следователем СУ МВД России по городскому округу Химки в отношении гражданина, который поджег коробку с петардами в помещении одного из банков на улице Московской, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", – говорится в публикации.

Злоумышленник 2003 года рождения объяснил, что действовал по указанию мошенников, которые представились правоохранителями и специалистами из Банка России. В рамках расследования данного инцидента его показания проверят.

В свою очередь, RT со ссылкой на источник пишет, что молодой человек ранее перечислял денежные средства в Фонд борьбы с коррупцией (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом).

Ранее сообщалось, что мужчина поджег и закинул в одно из отделений Сбербанка в подмосковных Химках коробку с фейерверком.

Инцидент произошел на улице Московской. Пострадавших не зафиксировали, преступника задержали и передали полиции. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.



Молодой человек поджег ящик петард в отделении банка в Химках