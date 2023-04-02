Уголовное дело возбуждено после взрыва у магазина в Подмосковье

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Следователь возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после взрыва гранаты в подмосковной деревне Кашино, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого гражданина", – говорится в сообщении.

По данным МВД, инцидент произошел 2 апреля на парковке у магазина, в результате происшествия пострадавших нет. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что были выбиты стекла здания, а также поврежден автомобиль.

Задержанным оказался местный житель 1989 года рождения.

"Он сознался в совершении данного противоправного деяния", – добавили в главке.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который напал на офис управляющей компании с самодельным огнеметом.

По данным ГСУ СК России по Московской области, 55-летний мужчина пришел в здание организации и облил горючим четырех человек, находящихся в помещении, после чего совершил поджег. Отмечалось, что задержанный – бывший сотрудник компании.

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