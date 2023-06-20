Мужчина взорвал коробку с петардами в отделении Сбербанка в Химках

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мужчина поджег и закинул в одно из отделений Сбербанка в подмосковных Химках коробку с фейерверком. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков "телефонных мошенников", – говорится в сообщении.

Согласно информации, инцидент произошел на улице Московской. По данным ТАСС, пострадавших не зафиксировали, преступника задержали и передали полиции. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

До этого стало известно о гибели мужчины из-за взрыва петарды. Инцидент произошел в Тимирязевском парке на севере столицы. 47-летний мужчина вместе с родственниками и друзьями решил запустить петарду собственного производства. При запуске он получил травму, в результате которой скончался.

Ранее ученик московской школы № 1571 по дороге домой зажег петарду, после чего она взорвалась и ребенок получил травму. Школьная администрация быстро вызвала скорую помощь.

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