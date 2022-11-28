Директор московской школы заявила, что петарда в руках мальчика взорвалась после уроков

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Ученик московской школы № 1571 по дороге домой зажег петарду, после чего она взорвалась и ребенок получил травму, на данный момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказала директор учебного заведения Марина Варгамян.

"Обычно учеников начальной школы встречают после школы, но родители этого мальчика написали заявление о том, что ребенок может сам возвращаться домой после уроков. По дороге домой мальчик зажег на улице петарду, в результате чего получил травму", – цитирует Варгамян Агентство "Москва".

По ее словам, школьная администрация быстро вызвала скорую помощь. Директор добавила, что учебное заведение остается на связи с родителями.

Инцидент произошел на северо-западе Москвы в районе Северного Тушино. По словам представителя экстренных служб, ребенок получил травмы кисти. Его направили в детскую больницу имени Филатова.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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