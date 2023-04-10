12:53Происшествия
Шесть человек пострадали из-за повреждения банки с формалином в офисе СДЭК в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Шестерым людям понадобилась медицинская помощь из-за разбитой банки с формалином в пункте выдачи посылок компании СДЭК в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"В пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице сотрудник уронил посылку и разбил содержимое. Людей из помещения эвакуировали", – подчеркнул источник агентства.
Он отметил, что объем разбитой емкости с формалином составлял один литр.
До этого у 22-летней жительницы ТиНАО взорвалась в руках подарочная коробка, которую она обнаружила около подъезда на лавочке. Девушка взяла "подарок" в руки, так как на коробке было написано ее имя.
В результате инцидента девушка получила ожоги лица и кисти второй степени. Полиция задержала 26-летнего подозреваемого в покушении на убийство девушки, которой он отправил подарочную коробку.
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО
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