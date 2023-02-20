Фото: телеграм-канал Mash

Безответные чувства стали мотивом задержанного за попытку убийства девушки в ТиНАО. Об этом ГСУ СК России по столице сообщило в своем официальном телеграм-канале.

"В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – отмечается в публикации.

Ранее у 22-летней жительницы ТиНАО взорвалась в руках подарочная коробка, которую она обнаружила около подъезда. В результате инцидента девушка получила ожоги лица и кисти второй степени. Отмечается, что во взорвавшейся коробке лежали бутылки с зажигательной смесью.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ.

Позднее правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого.



Отправивший девушке подарочную коробку со взрывчаткой в ТиНАО задержан

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