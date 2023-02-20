Врач рассказал, как пострадавшая от взрыва посылки девушка из ТиНАО могла обезопасить себя

Фото: Москва 24

Военный врач, доктор медицинских наук, профессор Юрий Фокин рассказал, как девушке, пострадавшей от взрыва посылки в ТиНАО, стоило вести себя, когда она увидела коробку с собственными именем и фамилией. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".

Эксперт сообщил, что девушке стоило проверить отправителя. По его словам, если посылку отправил друг или родственник, ее можно вскрывать, а если имя отправителя неизвестно, не стоит спешить и необходимо изучить "подарок".

"В том случае, если посылка пришла, то не нужно спешить вскрывать ее. Что может быть подозрительно: маслянистые пятна на коробке, тиканье часового механизма. Еще у посылки могут быть подозрительные габариты", – подчеркнул военный врач.

В момент обнаружения подозрительного предмета необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы, заявил эксперт. Фокин добавил, что если все-таки посылка была вскрыта и случился взрыв, человеку нужно оказать первую помощь.

По мнению медика, у каждого человека дома должна быть аптечка с необходимыми лекарственными препаратами. После оказания первой помощи нужно вызвать бригаду скорой помощи.

20 февраля у 22-летней жительницы ТиНАО взорвалась в руках подарочная коробка, которую она обнаружила около подъезда на лавочке. Девушка взяла "подарок" в руки, так как на коробке было написано ее имя.

В результате инцидента девушка получила ожоги лица и кисти второй степени. Отмечается, что во взорвавшейся коробке лежали бутылки с зажигательной смесью.

По факту происшествия в Москве возбудили уголовное дело. Дело расследуется по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ.

Позже полиция задержала 26-летнего подозреваемого в покушении на убийство девушки, которой он отправил подарочную коробку со взрывчатым веществом.

В правоохранительных органах рассказали, что злоумышленник мог отправить пострадавшей посылку после того, как был отвергнут ею.



Отправивший девушке подарочную коробку со взрывчаткой в ТиНАО задержан

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!