Сестра пострадавшей от взрыва посылки в Троицке прокомментировала ситуацию

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

22-летняя жительница Троицка, которая ранее получила травмы после взрыва посылки от неизвестного злоумышленника, находится в сознании. Об сообщает телеканал "360" со ссылкой на сестру пострадавшей.

Родственница девушки поговорила с ней по телефону и узнала, что сейчас с ней все в порядке. Сестра пострадавшей рассказала журналистам, что у последней не было ухажеров, которые могли бы стать предполагаемыми отправителями посылки.

"У нее не было парня, который был бы способен на такое. Был один знакомый неадекватный, но подробностей не знаю", – поделилась родственница девушки.

Она добавила, что у пострадавшей зафиксировали небольшие травмы лица.

О посылке, которая взорвалась в руках жительницы Троицка, стало известно в понедельник, 20 февраля. Происшествие случилось недалеко от дома 3, корпуса 1, на 2-й Изумрудной улице. Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв. Он стал причиной возгорания на площади 0,2 квадратного метра. Пламя ликвидировали еще до приезда спасателей.

В Сети распространились снимки взорвавшейся коробки. Внутри нее обнаружили самодельное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ.

Подарочная коробка взорвалась в руках у жительницы Троицка

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