Следователи установят обстоятельства получения ожогов девушкой в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи устанавливают обстоятельства получения ожогов девушкой в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

В ведомстве установили, что 20 февраля девушка получила ожоги разной степени около дома на 2-й Изумрудной улице.

"В настоящее время столичные следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, изучаются камеры видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы", – подчеркнули в управлении.

Также в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств причинения вреда 22-летней девушке.

В прокуратуре уточнили, что девушка обнаружила оставленную неизвестным человеком коробку около подъезда. На ней были указаны имя и фамилия пострадавшей. После того как девушка открыла коробку, произошло возгорание. Пострадавшей оказали медпомощь.

"Коробку обнаружила женщина, проживающая в том же подъезде, о чем сказала маме пострадавшей", – добавили в ведомстве.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре ТиНАО.

Ранее в Сети появились фотографии коробки, которая взорвалась в руках у жительницы ТиНАО.

Внутри подарочной коробки, которая предназначалась для 22-летней девушки, находилось самодельное взрывное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

По некоторым данным, жительница ТиНАО нашла коробку размером 20×15 сантиметров и высотой 5 сантиметров на скамейке, которая находится прямо возле подъезда. По другим – коробка располагалась в самом подъезде.

После взрыва произошло возгорание на площади 0,2 квадратного метра, которое удалось потушить до приезда пожарных.

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