Опубликованы фотографии коробки с открыткой, которая взорвалась в ТиНАО

Фото: телеграм-канал SHOT

В Сети появились фотографии коробки, которая взорвалась в руках у жительницы ТиНАО. Кадрами поделился телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что внутри подарочной коробки, которая предназначалась для 22-летней девушки, находилось самодельное взрывное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

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Ранее сообщалось, что коробка с открыткой взорвалась в руках у жительницы Троицка. Инцидент произошел возле дома 3, корпуса 1 на 2-й Изумрудной улице. Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв. Он спровоцировал пожар на площади 0,2 квадратного метра. Огонь потушили еще до приезда пожарных.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами. По одним данным, коробка размером 20×15 сантиметров и высотой 5 сантиметров лежала на скамейке около здания, по другим – в холле на подоконнике.

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