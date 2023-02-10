Пожар произошел в ТЦ на востоке Москвы, пострадал один человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В торговом центре на Сокольнической площади на востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"На Сокольнической площади, 9а произошло загорание в ТЦ", – сообщил собеседник агентства.

По словам источника, площадь пожара составила 8 квадратных метров, возгорание было ликвидировано. В результате происшествия пострадал один человек, который сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщил собеседник агентства.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Царицыне. Тогда о пострадавших не сообщалось.

До этого возгорание произошло на складе Преображенской базы тралового флота в Приморье. Площадь пожара тогда составила 300 квадратных метров.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!