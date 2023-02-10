10 февраля, 23:44Происшествия
Пожар произошел в ТЦ на востоке Москвы, пострадал один человек
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В торговом центре на Сокольнической площади на востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
"На Сокольнической площади, 9а произошло загорание в ТЦ", – сообщил собеседник агентства.
По словам источника, площадь пожара составила 8 квадратных метров, возгорание было ликвидировано. В результате происшествия пострадал один человек, который сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщил собеседник агентства.
Ранее пожар произошел в жилом доме в Царицыне. Тогда о пострадавших не сообщалось.
До этого возгорание произошло на складе Преображенской базы тралового флота в Приморье. Площадь пожара тогда составила 300 квадратных метров.
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