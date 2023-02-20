Стало известно состояние девушки, которая открыла взорвавшуюся коробку в ТиНАО – СМИ

Фото: телеграм-канал Shot

Девушка, которая открыла взорвавшуюся коробку в ТиНАО, получила ожоги лица и левой кисти второй степени, сообщает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.

"При этом 22-летняя пострадавшая Алина Л. отказалась от госпитализации", – отметил собеседник канала.

Отмечается, что во взорвавшейся коробке лежали бутылки с зажигательной смесью.

Также ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщило, что около 10:00 по московскому времени в медучреждение поступила девушка с термическими ожогами, которые она получила после вскрытия подарочной коробки.

В ведомстве уточнили, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Полицейские занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фотографии коробки, которая взорвалась в руках у жительницы ТиНАО.

Внутри подарочной коробки, которая предназначалась для 22-летней девушки, находилось самодельное взрывное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

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