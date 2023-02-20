Задержан житель Троицка, отправивший знакомой подарочную коробку со взрывчаткой

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство девушки, которой он отправил подарочную коробку со взрывчатым веществом, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". Им оказался 26-летний житель Троицка.

В правоохранительных органах рассказали, что злоумышленник мог отправить девушке коробку со взрывным устройством после того, как был отвергнут ею.

Следователи проводят обыски по месту проживания подозреваемого на территории Троицка.

Ранее сообщалось, что коробка с открыткой взорвалась в руках у жительницы Троицка. Инцидент произошел возле дома 3, корпуса 1, на 2-й Изумрудной улице. Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв. Он спровоцировал пожар на площади 0,2 квадратного метра. Огонь потушили еще до приезда пожарных.

В Сети появились фотографии взорвавшейся коробки. Внутри нее находилось самодельное взрывное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

Пострадавшая получила ожоги лица и левой кисти второй степени. При этом от госпитализации она отказалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Подарочная коробка взорвалась в руках у жительницы Троицка

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