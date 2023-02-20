Следователи установили причастного к покушению на убийство девушки в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи установили подозреваемого в причастности к покушению на убийство девушки в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В настоящее время они проводят обыски по месту проживания подозреваемого на территории Троицка.

Ранее сообщалось, что коробка с открыткой взорвалась в руках у жительницы Троицка. Инцидент произошел возле дома 3, корпуса 1, на 2-й Изумрудной улице. Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв. Он спровоцировал пожар на площади 0,2 квадратного метра. Огонь потушили еще до приезда пожарных.

В Сети появились фотографии взорвавшейся коробки. Внутри нее находилось самодельное взрывное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

Пострадавшая получила ожоги лица и левой кисти второй степени. При этом от госпитализации она отказалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Подарочная коробка взорвалась в руках у жительницы Троицка

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