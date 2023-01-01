Восемь человек пострадали от фейерверков в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Восемь человек пострадали в результате запусков фейерверков в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС РФ.

Кроме того, в городе зафиксировали возгорания от попадания пиротехнических изделий. Так, в доме 21 по проспекту Кузнецова после попадания фейерверка обгорел балкон одной из квартир. Строительные материалы загорелись на кровле дома 5 по улице Архитектора Данини в Пушкинском районе. Также одна из петард попала на балкон одной из квартир на Понтонной улице.

В общей сложности в новогоднюю ночь спасатели совершили 228 выездов. В Петербурге произошло 38 пожаров. После возгорания в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте спасатели обнаружили тело погибшего.

Ранее в МВД рассказали, что правоохранители обеспечили проведение новогодних гуляний в России без происшествий. За порядком следили около 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Соблюдение правил также контролировали сотрудники Росгвардии, дружинники и представители других структур.



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