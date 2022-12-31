Более 1800 военнослужащих обеспечат противовоздушную оборону Москвы в новогоднюю ночь

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Около 20 тысяч военнослужащих будут обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону Москвы в праздники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил", – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минобороны уточнили, что на боевое дежурство в новогоднюю ночь заступят более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России.

Ранее сообщалось, что охранять правопорядок в новогоднюю ночь в Москве будут более 7 тысяч человек. В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурство выйдут 3,5 тысячи полицейских, 3,3 тысячи росгвардейцев и более 300 сотрудников частных охранных организаций.

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