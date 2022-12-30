Доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря с 18:00 до утра 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти ограничат вход на Красную площадь с 18:00 субботы, 31 декабря, до 07:00 воскресенья, 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В период с 18:00 по московскому времени 31 декабря 2022 года до 07:00 по московскому времени 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь <...> будет ограничен", – говорится в сообщении.

Кроме того, для граждан будут закрыты площадь Революции и Манежная площадь. При этом введение ограничений движения пешеходов и транспорта на Тверской улице и в переулках в центре столицы не планируется.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут недоступны для посещения 1 января 2023 года. Это связано с тем, что в этот день там будут проводить профилактические работы.

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