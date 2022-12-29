Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 1 января

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Мавзолей В. И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут недоступны для посещения 1 января 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Это связано с тем, что в этот день там будут проводить профилактические работы.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице с 1 по 8 января пройдут более 40 мероприятий в музеях и выставочных залах. Так, в Московском государственном музее С. А. Есенина 3 и 8 января состоится интерактивная программа о традиционных зимних развлечениях.



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