Фото: mchs.gov.ru

МЧС России будет работать в усиленном режиме в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целях обеспечения оперативного реагирования сил и средств МЧС России на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации в период новогодних каникул органы управления и силы МЧС России переведены на усиленный режим работы", – говорится в сообщении.

В период новогодних каникул на дежурство заступят 469 тысяч специалистов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

МЧС будет контролировать 34,5 тысячи новогодних мероприятий. Всего в период выходных в режиме готовности будут находиться 83 тысячи специалистов и 18 тысяч единиц техники.

Также ведомство контролирует 5 тысяч мест хранения и реализации пиротехнических изделий и более 3,5 тысячи территорий проведения праздничных салютов.

В период новогодних праздников для москвичей будут работать в круглосуточном режиме столичные горячие линии. Контак-центр проконсультирует горожан по вопросам транспорта, ЖКХ, ветеринарии и рассмотрит другие обращения.

Каждый месяц специалисты обрабатывают более пяти миллионов звонков.



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