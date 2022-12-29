Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников, сообщает заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – сказал он.

По словам заммэра, установили особый контроль соблюдения противопожарной безопасности в жилых и нежилых зонах. Почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений готовы приступить к работе. Он уточнил, что на круглосуточное дежурство заступят 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Кроме этого, готовы 1,8 тысячи источников энергоснабжения и 3 мобильные котельные.

Специалисты усилят контроль за работой электросетевых объектов.

"По всем системам ресурсообеспечения в Москве создан необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", – подчеркнул Бирюков.

Глава комплекса отметил, что уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий будет уделяться особое внимание. Для работы будет задействовано необходимое количество техники и бригад ручной уборки.

Ранее Бирюков сообщил, что в Москве стартовали работы по очистке каскада прудов Лефортовского парка. Он уточнил, что реабилитационные работы затронут все восемь прудов. По словам Бирюкова, главные задачи проекта – улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты водоемов, являющихся визитной карточкой исторического парка.

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