Городские службы проводят противогололедную обработку в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы проводят противогололедную обработку дорог и улиц в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты напомнили, что в ближайшее время температура воздуха понизится до отрицательных значений, в результате чего на дорогах образуется гололедица.

Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными, а автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 24 декабря, в Москве ожидается переход столбиков термометров через 0. По прогнозам синоптиков, в столице температура воздуха понизится до -6...-11 градусов. Такие температуры будут способствовать образованию сильной гололедицы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!