24 декабря, 22:31Город
Городские службы проводят противогололедную обработку в Москве
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Городские службы проводят противогололедную обработку дорог и улиц в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Специалисты напомнили, что в ближайшее время температура воздуха понизится до отрицательных значений, в результате чего на дорогах образуется гололедица.
Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными, а автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 24 декабря, в Москве ожидается переход столбиков термометров через 0. По прогнозам синоптиков, в столице температура воздуха понизится до -6...-11 градусов. Такие температуры будут способствовать образованию сильной гололедицы.
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