Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером субботы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей Москвы предупредили об опасной погоде из-за похолодания вечером субботы, 24 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 и понижение до минус 11 – минус 6 градусов, что будет способствовать образованию сильной гололедицы", – рассказали в ведомстве.

Пешеходов попросили об осторожности во время прогулок на улице. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что на улицах Москвы проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее стало известно, что в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в столице и Московской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики обещают резкое похолодание и гололедицу к вечеру

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