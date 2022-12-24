Снег и до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, снег и сильная гололедица ожидаются в столичном регионе в субботу, 24 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

В столице столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов тепла, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Это на 7–8 градусов выше нормы.

Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметров ртутного столба.

Погода будет некомфортной. При этом 25 декабря из-за резкого похолодания все осадки, которые наблюдались в последние дни, превратится на дорогах в ледяные буераки. По словам синоптиков, будет очень скользко и опасно.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что декабрь 2022 года запомнится москвичам как "месяц луж и гололеда".

По данным синоптика, 25 декабря в столицу придет похолодание, которое продержится до утра 27 декабря. В этот день ожидается сильный снегопад, высота сугробов может составить до 30 сантиметров.



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