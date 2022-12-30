Горячие линии Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горячие линии столичного контакт-центра будут работать круглосуточно в новогодние праздники. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Быстро решать насущные вопросы также помогут электронные сервисы портала mos.ru и мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", – говорится в сообщении.

В единый диспетчерский центр (ЕДЦ) горожане в том числе могут обраться по вопросам статуса изготовления документов, графика работы столичных ведомств. В контакт-центре "Московский транспорт" москвичам ответят на вопросы, связанные с расписанием движения городского транспорта и утерей личных вещей в автобусах, электробусах и трамваях.

Сотрудники государственной ветеринарной службы ответят хозяевам питомцев на интересующие их вопросы. С помощью обращения в службу можно также вызвать врача для питомца на дом.

Ежемесячно столичный контакт-центр обрабатывает более пяти миллионов звонков. В 2022 году специалисты рассмотрели более 61 миллиона обращений от москвичей.

Ранее столичной "Службе 112" исполнилось 10 лет. Около 125 специалистов, ежедневно принимающих звонки от граждан, направляют обращения в экстренные службы города не более чем за 2 минуты.

Звонок в службу доступен для клиентов всех мобильных операторов.



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