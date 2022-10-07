Более 4,1 млн вызовов приняла столичная "Система-112" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты московской "Системы-112" приняли более 4,1 миллиона вызовов с начала 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что высокое число обращений жителей демонстрирует значимость и востребованность службы. По его словам, на дежурстве в организации ежедневно находятся 125 операторов.

"Структура теперь располагается в центре управления комплекса городского хозяйства Москвы, что повысило оперативность ее взаимодействия с другими службами", – сообщил Бирюков.

В списке служб, с которыми взаимодействует система, в том числе есть пожарно-спасательный гарнизон, полиция и скорая помощь. Общее количество служб составляет более 230.

Обратиться по номеру 112 могут абоненты всех операторов связи. Кроме того, по указанному номеру жители могут отправлять СМС-сообщения.

До этого сообщалось, что с января по март 2021 года операторы столичной "Системы-112" приняли более 1,1 миллиона вызовов.

Чаще всего москвичи вызывали по единому номеру скорую помощь и полицию. Более 190 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

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