Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Система-112" стала основным каналом вызова оперативных служб в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В 2020 году на номер 112 поступило свыше 2,8 миллиона вызовов. С начала 2021 года принято 1,1 миллиона вызовов – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, "Система-112" постепенно становится основным каналом вызова оперативных служб в Москве", – говорится в сообщении.

Система позволяет круглосуточно принимать и обрабатывать экстренные сообщения об угрозах жизни, здоровью и имуществу граждан, а также перенаправлять сообщения в специализированные службы. Кроме того, операторы оказывают консультационные услуги.

Помимо этого, "Система-112" Москвы работает по принципу информационного взаимодействия более чем с 200 службами и организациями города, а также "Системами-112" Московской и Калужской областей и ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.

Вызовы в службу "Система-112" поступают по принципу одного окна. Оператор принимает звонок, а затем передает в экстренные службы в автоматическом режиме. В частности, специалисты работают с информационными системами служб 101, 102, 103, 104, ЦОДД и Москводоканала.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что чаще всего за первые месяцы 2021 года горожане обращались в скорую помощь и полицию.

