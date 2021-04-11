Более 1,1 млн вызовов приняли операторы "Системы-112" за три месяца

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
С января по март текущего года операторы столичной "Системы-112", которая взаимодействует с 200 экстренными и аварийными службами Московской и Калужской областей, приняли более 1,1 миллиона вызовов, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, очевидно, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан на единый номер растет. В частности, в пошлом году операторы приняли свыше 2,8 миллиона вызовов, за первый квартал этого года – свыше 1,1 миллиона.
"Рост в 1,5 раза по сравнению с предыдущим аналогичным показателем", – подчеркнул Бирюков.
Чаще всего москвичи вызывали по единому номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 190 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.
"Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Сегодня в сутки специалисты принимают около 14 тысячи звонков, в смену выходят 65 операторов", – заключил заммэра.
В столичной службе "Системы 112" в сентябре прошлого года поделились историями самых забавных и нелепых звонков. В ведомстве отметили, что один оператор за смену принимает порядка 300 вызовов.
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