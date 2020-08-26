Собянин поздравил московских спасателей с получением награды за профессионализм от МЧС РФ

20:45
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с получением награды от МЧС России за высокий профессионализм. Сообщение мэра опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
Игорь Белов и Алексей Грязнов были удостоены медалей "За спасение погибающих на водах".
"В крещенскую ночь на Борисовском пруду они спасли трех человек, которые опрометчиво решили перейти водоем по тонкому льду и провалились. Игорь и Алексей были рядом, быстро достали их из ледяной воды, так что спасенные отделались испугом", – написал глава города.
Собянин также отметил Ольгу Рожкову, получившую медаль "За содружество во имя спасения". Градоначальник рассказал, что она внесла вклад в автоматизацию системы вызова экстренных служб 112.
"Ольга Ивановна принимает сигналы о помощи уже 12 лет и сегодня контролирует качество работы этой службы", – подчеркнул мэр.
Кроме того, он упомянул потомственного спасателя Сергея Игнатова, который заслужил медаль за популяризацию своей профессии среди школьников и студентов.
В июле в МЧС Москвы определили лучшего начальника караула. Смотр-конкурс состоял из нескольких этапов.
Лидером стал лейтенант внутренней службы Николай Демиденко из 12-й пожарно-спасательной части Управления по ВАО. Второе место занял лейтенант внутренней службы Никита Сумбулов из 61-й Пожарно-спасательной части Управления по ЗелАО. Тройку замкнул лейтенант внутренней службы Максим Канцуров из 51-й Пожарно-спасательной части Управления САО.
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