Пожарный из Москвы стал чемпионом мира по метанию молота

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный пожарный Роман Антипов занял первое место на соревнованиях по метанию молота на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Победитель отметил, что сборную России по пожарно-прикладному спорту тренирует в Жуковском мастер спорта СССР Петр Калинин.
"Два года назад он увидел мой потенциал в метании молота и порекомендовал обратиться в спортивный центр "Метеор". Там я стал заниматься с тренером по легкой атлетике мастером спорта международного класса Евгением Айдамировым. Через месяц я уже принимал участие во Всемирных играх полицейских и пожарных, которые тогда проходили в Калифорнии", – рассказал Антипов.
К слову, тогда он впервые выиграл соревнования по метанию молота.
В 2019 году в играх участвовали более 10 тысяч человек из 79 стран. Сборная пожарных и полицейских РФ участвовала в 25 дисциплинах и завоевала 178 медалей.
Роман Антипов устроился в пожарно-спасательный отряд № 201 в 1996 году. Сейчас он является командиром отделения. За 23 года службы он получил несколько наград от МЧС – медаль "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", памятную медаль "Маршал Василий Чуйков", нагрудный знак "За заслуги", знак отличия "Отличный пожарный".
Всемирные игры полицейских и пожарных проходят каждые два года. В этом году они прошли в городе Чэнду в Китае, а следующие пройдут в Нидерландах в 2021 году. Соревнования включают 55 спортивных дисциплин.
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