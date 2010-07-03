Пожарный из Москвы стал чемпионом мира по метанию молота

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный пожарный Роман Антипов занял первое место на соревнованиях по метанию молота на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Победитель отметил, что сборную России по пожарно-прикладному спорту тренирует в Жуковском мастер спорта СССР Петр Калинин.

"Два года назад он увидел мой потенциал в метании молота и порекомендовал обратиться в спортивный центр "Метеор". Там я стал заниматься с тренером по легкой атлетике мастером спорта международного класса Евгением Айдамировым. Через месяц я уже принимал участие во Всемирных играх полицейских и пожарных, которые тогда проходили в Калифорнии", – рассказал Антипов.

К слову, тогда он впервые выиграл соревнования по метанию молота.

В 2019 году в играх участвовали более 10 тысяч человек из 79 стран. Сборная пожарных и полицейских РФ участвовала в 25 дисциплинах и завоевала 178 медалей.

Роман Антипов устроился в пожарно-спасательный отряд № 201 в 1996 году. Сейчас он является командиром отделения. За 23 года службы он получил несколько наград от МЧС – медаль "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", памятную медаль "Маршал Василий Чуйков", нагрудный знак "За заслуги", знак отличия "Отличный пожарный".

Всемирные игры полицейских и пожарных проходят каждые два года. В этом году они прошли в городе Чэнду в Китае, а следующие пройдут в Нидерландах в 2021 году. Соревнования включают 55 спортивных дисциплин.

