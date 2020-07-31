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Общество

14:47

В МЧС Москвы определили лучшего начальника караула

общество город

Фото: ГУ МЧС России по Москве

В МЧС Москвы состоялся конкурс, в котором определили лучшего начальника караула. Смотр-конкурс проходил в несколько этапов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Лучшим начальником караула в текущем году стал лейтенант внутренней службы Николай Демиденко из 12-й пожарно-спасательной части Управления по ВАО. Второе место занял лейтенант внутренней службы Никита Сумбулов из 61-й Пожарно-спасательной части Управления по ЗелАО.

Третье место досталось старшему лейтенанту внутренней службы Максиму Канцурову из 51-й Пожарно-спасательной части Управления САО.

Отмечается, что в теоретической части соревнований участники продемонстрировали свои знания в области тактической и технической подготовки. Также нужно было ответить на вопросы, которые касались газодымозащитной службы, охраны труда и медицинской подготовки.

Вторая часть состояла из проверки физической подготовки и умения работать с различным пожарно-техническим вооружением. Конкурсантам нужно было выполнить нормативы по подтягиванию на перекладине, челночному бегу и бегу на дистанции 1 000 метров.

Также начальники караулов демонстрировали свое мастерство в выполнении нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке.

В 2019 году столичный пожарный Роман Антипов занял первое место на соревнованиях по метанию молота на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных. Победитель отметил, что сборную России по пожарно-прикладному спорту тренирует в Жуковском мастер спорта СССР Петр Калинин. В 2019 году в играх участвовали более 10 тысяч человек из 79 стран. Сборная пожарных и полицейских РФ участвовала в 25 дисциплинах и завоевала 178 медалей.

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