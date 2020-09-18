Операторы службы 112 рассказали о самых смешных и странных звонках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичной службе системы 112 поделились историями самых забавных и нелепых звонков. В ведомстве отметили, что один оператор за смену принимает порядка 300 вызовов. Большинство из них являются призывом о помощи и связаны с авариями и происшествиями. Однако порой встречаются и казусы, сообщает РИА Новости.

Главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов Оксана Белорусец рассказала, что однажды в службу поступил звонок от мужчины, который, испугавшись лося в парке "Лосиный остров", забрался от страха на дерево, а слезть оттуда не мог. При этом, по словам самого звонившего, в обычной жизни он бы этого не сделал из-за недостаточной физической подготовки.

"Да и лось все это время продолжал стоять под деревом и бился о ствол головой. На место мы вызывали спасателей и местных егерей, чтобы те отогнали животное", – поделилась сотрудница.

Она же вспомнила еще одну историю о мужчине, который на новом автомобиле из салона трижды за день попал в ДТП.

"Сказал нам, что ехал домой из автосалона и попал в аварию. Вызвали ГИБДД. Через два часа снова звонит он и говорит, что для оформления ДТП его отправили на пост. Все бы ничего, но по дороге туда в него въехали еще раз. Попросил опять вызвать ему ГИБДД. Приехали, оформили. Вечер. Звонит. Опять он. Говорит, что доехал до дома, начал парковаться и стукнул бок автомобиля. Вроде и грустно, и смешно", – сказала Белорусец.

Однажды о своем 18-летнем сыне, служившем на флоте во Владивостоке, решила позаботиться его мать. Она позвонила в службу и сообщила, что ее сын приболел, а на корабле, по словам самого служившего, помощь не оказывают, поделилась Белорусец, добавив, что звонок не остался без внимания.

Еще одну историю про храбрость пенсионерки и ее подруг рассказала ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Анастасия Алдакишкина. Дело в том, что пожилая женщина обратилась в службу помощи, сообщив, что во дворе их дома на люке загорает большое количество змей.

"По всем признакам змеи походили на ядовитых. Бабушки оказались активные: всех отвели от места и оградили его. Подъехали спасатели. Оказалось, в доме живет веселый сосед, который решил украсить сад декоративными змеями", – заключила Алдакишкина.

Кроме этого, специалисты рассказали о ряде "отважных" звонков. Так, вспоминает Алдакишкина, однажды в службу обратился человек с заявлением о находке бесхозной сумки. Оператор начала обрабатывать данный вызов по алгоритму "подозрительный предмет". Всех людей в таком случае просят отойти от вещи.

"В ответ: "Нет-нет, все нормально, я уже посмотрел, там внутри документы, бумаги какие-то, все нормально!" Звонит о подозрительном предмете, а сам залезть не побоялся. Удивительные люди", – сказала работница.

Случалось и такое, когда в столичную службу дозванивались из тундры на Ямале. Так, по спутниковой связи пришел звонок от туристической группы, которая находилась в пешем походе.

"Спрашиваю человека, где он находится. А мне вместо адреса называют координаты. Я смотрю на открывшуюся карту, а там по геолокации километров, наверное, на сто ничего нет! Оказалось, что туристическая группа вышла в пеший поход и участники каждый час должны связываться со спасателями, сообщать им свои координаты и докладывать, что с ними все нормально. Записала данные. Связывались с местными спасателями. От них узнали, что из-за спутниковой связи походные группы каждый раз дозваниваются в разные регионы, а из регионов в свою очередь им уже передают информацию", – рассказывает Алдакишкина.

Одним из забавных случаев поделилась и ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Наталья Черней. Однажды ей позвонила плачущая девушка со словами, что к ней кто-то пробрался в квартиру. Девушка сообщила, что неизвестный сначала стучал в окно, а после вошел в комнату.

"Сначала было непонятно, кто это мог быть. Высокий этаж, а кто-то залез в окно... Сразу думаешь на людей, но вроде высота не позволяет. Оказалось, что к ней в квартиру залетела летучая мышь", – рассказала специалист.

А один из москвичей как-то пытался предупредить жителей Казахстана о разливе нефти со стороны Каспийского моря. Данную информацию он узнал из новостей.

"Переживал, что жители Казахстана и России об этом не знают. Чтобы проверить информацию, связывались с Национальным центром управления в кризисных ситуациях", — рассказывает Черней.

Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Андрей Даньшин делится, что нередко москвичи звонят с просьбой помочь животным, снять кота с дерева и достать утку из замерзшего пруда.

"Еще эти птицы любят переходить МКАД, создавая аварийную обстановку. Люди останавливаются, смотрят. Могут утят перенести на другое место. Объясняем, что нельзя их трогать: отобьются от мамы и выжить не смогут", – поделился Даньшин.

Оксана Белорусец также рассказала и о том, что порой к ним поступают хулиганские звонки, а потому родителям важно научить детей пользоваться номером 112 по назначению.

"Дети звонят, вызывают скорую: мама упала, дедушка сознание потерял. Мама с папой дерутся – вызовите полицию", – рассказала специалист, добавив, что детям лучше не давать телефон в качестве игрушки, потому что даже без сим-карты ребенок может набрать 112.

А вот Андрей Даньшин посоветовал пенсионерам более ответственно организовывать свои походы в лес.

"Чем старше человек и чем больше у него болячек, тем сильнее почему-то необходимость выйти в лес. При этом надо забыть дома лекарства и не зарядить телефон. А еще одеться в камуфляж. Чтоб точно найтись в случае, если потеряются", – пошутил специалист.

Ранее специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что если вам звонят и молчат в трубку, то так проверяют активность абонента. При ответе на такой звонок начинает воспроизводиться рекламное сообщение.

