Жители Подмосковья поставили рекорд по звонкам в полицию и скорую в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь жители Подмосковья позвонили на единый номер экстренных служб 46 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе системы 112 Московской области.

"В первые дни новогодних праздников поступило рекордное количество вызовов, ни один из которых не остался без ответа. Экстренные службы оперативно реагировали на каждое обращение. 1 января зафиксировано 46 тысяч вызовов. За всю историю работы 112 на территории Московской области это является историческим максимумом", – говорится в сообщении.

Ранее максимальный показатель был зафиксирован 5 мая 2020 года. Тогда поступило 43 тысячи вызовов за сутки. В непраздничные дни операторы 112 принимают порядка 30 тысяч звонков.

"Наибольшее количество обращений поступило в адрес скорой помощи и полиции. Самыми частыми причинами вызовов стали: повышенное артериальное давление, травмы, отравления, нарушения общественного порядка и тишины", – говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о работе систем единого телефонного номера экстренных служб 112 на федеральном уровне.

Согласно закону, вызвать пожарных и спасателей, сотрудников полиции и скорой помощи можно будет по одному номеру. Кроме того, в 7-й статье обозначается подключение организаций газоснабжения. При необходимости регионы могут добавить к номеру 112 коммунальные службы.