Госдума приняла закон о едином номере экстренных служб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума приняла в третьем чтении закон о работе систем единого телефонного номера экстренных служб 112 на федеральном уровне. Документ был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно закону, вызвать пожарных и спасателей, сотрудников полиции и скорой помощи можно будет по одному номеру. Кроме того, в 7-й статье обозначается подключение организаций газоснабжения. При необходимости регионы могут добавить к номеру 112 коммунальные службы.

Организатор-оператор 112 будет принимать и обрабатывать вызовы, впоследствии передавая их диспетчерским службам. Возможно, будет также межрегиональное и международное (на основе договоров) взаимодействие.

В рамках единой системы будут сохраняться отчетные данные о вызовах, принятых решениях, времени реагирования оперативных служб и основных результатах реагирования служб.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что благодаря информационным технологиям в столице втрое сократилось время обработки вызова скорой помощи.