В Москве участились обращения в "Систему 112" по вопросам COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за октябрь 2020 года в три раза выросло число обращений в "Систему 112" по вопросам коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалисты сравнили текущие показатели с данными за прошедший месяц.

"За октябрь количество обращений по поводу коронавирусной инфекции возросло в три раза по сравнению с прошлым месяцем и достигло апрельских значений – 5,3 тысячи вызовов", – сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Всего в октябре специалисты приняли и обработали 242,2 тысячи экстренных вызовов.

Операторы "Системы 112" работают с обращениями, поступающими по телефону "112". Они передают сообщения экстренным службам столицы.

В столичной службе "Системы 112" в сентябре поделились историями самых забавных и нелепых звонков. В ведомстве отметили, что один оператор за смену принимает порядка 300 вызовов.

