Силовики задержали троих человек за поджог на ж/д станции под Белгородом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Силовики задержали троих подозреваемых в поджоге объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Старый Оскол под Белгородом. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного МСУТ СК РФ.

"Следователем Воронежского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")", – отметило ведомство.

Задержанными оказались молодые люди 2005, 2007 и 2009 годов рождения.



По данным следователей, 6 февраля подозреваемые согласились за деньги выполнить задание по дестабилизации деятельности железной дороги. Они получили его по переписке в мессенджере. Ведомство подчеркнуло, что задержанные распределили роли между собой и совершили поджог на станции.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье россиянина, которого подозревают в поджогах по заданию СБУ. Мужчина совершил поджог находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны. Задержанный раскаялся в содеянном, против него возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ ("Диверсия").

