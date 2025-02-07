Задержанные ФСБ женщины – агенты СБУ рассказали, что брали детали для бомб в тайниках

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Женщины – агенты Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Ростове-на-Дону, рассказали сотрудникам ФСБ, что получали детали для бомб, находя их в тайниках.

"В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства", – приводит РИА Новости слова одной из них.

Задержанные также отметили, что, помимо тайников, приобретали компоненты для изготовления взрывного устройства в торговых точках города, а также заказывали их на маркетплейсах.

При допросе также выяснилось, что женщины получали денежные средства от украинских спецслужб в виде криптовалюты. Кураторы утверждали, что после совершения подрыва исполнительниц диверсии направят в Европу.

О задержании женщин стало известно 7 февраля. Одна из женщин готовила диверсию в отношении неуказанного чиновника.

Вторую же сотрудник СБУ завербовал в 2023 году. В Ростов-на-Дону она прибыла в конце ноября 2024-го для сбора разведданных в отношении высших должностных лиц Минобороны РФ, высокопоставленных чиновников и их родственников.

Вместе с тем еще одна женщина, которую поймали в Севастополе, рассказала на допросе, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье. С ее слов, по заданию украинских спецслужб она также вступила в добровольческий батальон спецназначения "Барс".

Четвертая задержанная в Воронеже призналась в подготовке теракта в отношении высокопоставленного военного. С ее слов, в прошлом году она для выполнения данного задания прибыла в Россию.

Позже двух задержанных в Ростове-на-Дону и одну в Севастополе было решено оставить под арестом на два месяца. Пойманной женщине в Воронеже также избрали меру пресечения, но не уточнили срок.

