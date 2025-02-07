Готовившие теракты женщины – агенты СБУ арестованы

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Женщины – агенты СБУ, готовившие теракты в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе, арестованы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы областных УФСБ.

Две задержанные в первом городе и одна в третьем пробудут в заключении два месяца. Пойманной женщине в Воронеже же также избрали меру пресечения, но не уточнили срок.

Об их задержании стало известно ранее. Одна из женщин готовила диверсию в отношении неуказанного чиновника. По ее словам, в январе этого года после установления автомобиля одного госслужащего ей поступило задание приобрести компоненты для создания СВУ для подрыва машины.

Вторую же сотрудник СБУ завербовал в 2023 году. В Ростов-на-Дону она прибыла в конце ноября 2024-го для сбора разведданных в отношении высших должностных лиц Минобороны РФ, высокопоставленных чиновников и их родственников.

Вместе с тем еще одна женщина, которую поймали в Севастополе, рассказала на допросе, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье. С ее слов, по заданию украинских спецслужб она также вступила в добровольческий батальон спецназначения "Барс".

Четвертая задержанная уже в Воронеже, в свою очередь, призналась в подготовке теракта в отношении высокопоставленного военного. С ее слов, в прошлом году она для выполнения данного задания прибыла в Россию.