Агент СБУ получил 14 лет за покушение на убийство военнослужащего из Джанкоя

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Агента Службы безопасности Украины (СБУ), обвиняемого в покушении на убийство военнослужащего из Джанкоя, приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что 62-летнего гражданина Украины признали виновным в покушении на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенном общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, а также в незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и незаконном изготовлении взрывного устройства.

По словам Петренко, собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего террористический акт в Ставрополе. По данным спецслужб, диверсию он пытался совершить с помощью самодельного зажигательного устройства в месте массового скопления людей.

Еще одного жителя РФ признали виновным в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирался передать ГУР Минобороны Украины сведения о работе одного из оборонных предприятий Хабаровского края.