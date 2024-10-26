Суд в Москве арестовал женщину за госизмену

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Мещанский суд Москвы арестовал россиянку Конфоркину по уголовной статье о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Личность женщины и суть дела не уточняются из-за грифа секретности. По статье 275 УК РФ, вменяемой Конфоркиной, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Хабаровский краевой суд ранее признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Обвиняемый связался с представителями ГУР Минобороны Украины и собирался передать им сведения о работе одного из оборонных предприятий региона.

Кроме того, прокуратура Запорожской области передала в Южный окружной военный суд дело 32-летнего сотрудника Запорожской АЭС Сергея Потынга, которого обвиняют в покушении на сотрудника полиции.