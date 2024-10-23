Последний фигурант дела о попытке теракта на Лубянке приговорен к 14 годам тюрьмы

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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор последнему фигуранту дела о попытке подрыва здания ФСБ на Лубянке в Москве – Акмалджону Ахророву (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

Ахроров признал вину в участии и финансировании группировки ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

Его приговорили к 14 годам лишения свободы, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Накануне суд вынес приговор восьмому фигуранту дела о попытке теракта на Лубянке, который также признал свою вину в финансировании и участии в ИГ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Остальные семеро фигурантов уже получили сроки от 16 до 22 лет колонии. В мае 2022 года они планировали взорвать одно из зданий ФСБ на Лубянке, после чего расстрелять прохожих и посетителей приемной ведомства. Кроме того, они хотели закидать гранатами близлежащие здания.