Гособвинение запросило сроки от 16 до 25 лет для обвиняемых в попытке подрыва здания ФСБ

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Гособвинение запросило сроки от 16 до 25 лет колонии для шестерых членов ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке, а после этого расстрелять прохожих и посетителей приемной ведомства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на второй Западный окружной военный суд, который приступил к прениям сторон по уголовному делу.

По данным следствия, группировка также планировала закидать ручными гранатами близлежащие здания. По совокупности преступлений и посредством частичного сложения наказаний для Манучехра Буриева представитель гособвинения попросила 25 лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей, для Самандара Тошмуродова – 24 года со штрафом 900 тысяч рублей, для Гаджимурада Гасаналиева – 20 лет со штрафом 500 тысяч рублей, для Абдукодира Тоирова и Абдумалика Самиева – по 18 лет лишения свободы со штрафом по 500 тысяч рублей. Для Раджабали Буриева, в свою очередь, запросили 16 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Первые 4–5 лет прокурор призвала назначить подсудимым в тюрьме, а остальное время – в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем гособвинение попросило забрать телефоны подсудимых, изъятых в ходе обыска, и уничтожить компоненты для изготовления взрывчатки.

В октябре второй Западный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ, которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году. После приведения взрывчатки в действие террористы были намерены потребовать вывод российских войск из Сирии.