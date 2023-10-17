ГП РФ утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Татарского

Фото: телеграм-канал "Москва 24" (Дарья Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов)

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов) в рамках расследования убийства военкора Владлена Татарского. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа", – говорится в публикации.

Заключение готово и в отношении Дмитрия Касинцева. Его обвиняют в укрывательстве преступления.

Генпрокуратура отметила, что Трепова поддерживает оппозиционные взгляды в отношении спецоперации РФ на Украине. Это и побудило ее примкнуть к организованной группе для совершения теракта с целью дестабилизации госорганов.

По версии следствия, обвиняемая не раз посещала патриотические мероприятия, чтобы заслужить доверие Татарского. В апреле на одной из таких встреч Трепова передала ему замаскированное под статуэтку взрывное устройство.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержали Дарью Трепову: она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки. Затем его отправили под домашний арест.



Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря