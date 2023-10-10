СК завершил дело о теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Правоохранители завершили расследование дела в отношении Дарьи Треповой, которая обвиняется по трем статьям: "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку", "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой" и "Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление".

Помимо нее, к уголовной ответственности по статье "Укрывательство особо тяжкого преступления" был привлечен Дмитрий Касинцев. Он обвиняется в сокрытии Треповой в своей квартире после осуществления ею теракта. По данным СК, он вводил в заблуждение правоохранительные органы.

Согласно версии следователей, 2 апреля Трепова по указке лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой. Она передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, который был известен под псевдонимом Владлен Татарский.

Произошел взрыв, а военкор погиб. Травмы различной степени тяжести получили 52 человека, которые в этот момент находились в заведении.

СК установил, что преступление тщательно готовилось на территории Украины теми, кто не был согласен с проведением спецоперации.

"Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что правоохранители продолжают расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта – украинского гражданина Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и других причастных к преступлению лиц.

На допросе задержанная Трепова призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

Теракт в кафе, как уточнили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой