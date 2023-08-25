Суд продлил арест обвиняемой в теракте в кафе Петербурга Треповой до 2 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Басманный суд Москвы продлил арест Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, до 2 декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Треповой до 2 декабря", – заявила судья во время заседания.

Теракт в кафе "Стрит-бар", расположенном на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, произошел 2 апреля. Трепова была задержана на следующий день в качестве подозреваемой, которая может быть причастна к произошедшему.

В результате произошедшего погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека, которые пришли на творческий вечер журналиста, пострадали. Отмечалось, что Трепова принесла на мероприятие статуэтку Татарского, которая впоследствии сдетонировала.

В ходе выяснения обстоятельств дела было установлено, что подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков, он вел переписку с арестованной. По факту произошедшего Попков был объявлен в розыск.

25 июля СК предъявил Треповой окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов.



СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский