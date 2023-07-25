СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский

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Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) за теракт в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

"<...> ей (Треповой. – Прим. ред.) было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", – сказал он.

Отмечается, что следователи СК РФ, собрав доказательства, установили, что организацией теракта занимались лица, которые находились на территории Украины. Они завербовали Трепову через социальные сети.

Бастрыкин уточнил, что в ходе следствия было проведено около 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек. Также он добавил, что обвиняемая пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе, находившейся в статуэтке, которую она передала Татарскому.

Теракт в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали Трепову 3 апреля. По данным СК, девушка придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Выяснилось, что подготовкой убийств руководил журналист Роман Попков, в настоящее время проживающий на Украине. Он переписывался с Треповой. Впоследствии Попкова объявили в розыск.

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