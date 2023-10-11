Суд оштрафовал сопредседателя "Мемориала" на 150 тыс за дискредитацию ВС РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Головинский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" (иноагент, ликвидирован решением Верховного суда России) Олега Орлова за дискредитацию ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Столичный суд признал Орлова виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ ("Дискредитация ВС РФ").

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Орлова стала критика СВО. Сам он вину свою не признает.

В 2021 году Генпрокуратура и прокуратура Москвы через суды добились ликвидации международного общества "Мемориал" (признано иноагентом в РФ) и правозащитного центра "Мемориал". По данным прокуратуры, международный "Мемориал" искажал память о ВОВ и создавал лживый образ СССР как государства-террориста.

Ранее сообщалось, что писателю, автору романа "Метро 2033" Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом) грозит новый штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

В суд уже поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Глуховского.